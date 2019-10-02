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Karacadağ pirincinin tarladan sofraya yolculuğu

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Güneydoğu'da vazgeçilmez tatların başında gelen Karacadağ pirinci, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından tarlalardan sofralara ulaşıyor - Düz arazilerde biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanan Karacadağ pirinci, güneşte kurutulduktan sonra fabrikada işlenerek tüketilmeye hazır hale getiriliyor

CUMA SARI - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal kaynak suyuyla yetiştirilen, rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının damak tadına hitap eden Karacadağ pirincinde hasat başladı.

Kış aylarında Karacadağ'a yağan karların erimesiyle beslenen derelerle sulanan ve mayıs ayında çoğunlukla taşlık arazilere ekilen pirinç, düz arazilerde biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanıyor. Güneydoğu'nun pirinç ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Karacadağ'ın eteklerindeki tarlalara erken saatlerde giden işçiler tarafından toplanan çeltik halindeki Karacadağ pirinci, boş arazilere serilerek güneş altında kurutulmaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra kabuklarının soyulması için fabrikalara gönderilen çeltikler, buradaki işlemlerin ardından tüketime hazır hale getiriliyor. Rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının vazgeçilmezlerinden olan Karacadağ pirinci zahmetli yolculuğunun ardından sofralarla buluşuyor.

- "İşçiler orakla biçerek deste haline getiriyor"

Karacadağ eteklerinde pirinç yetiştiren çiftçi Mehmet Fırat Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pirinç tohumlarının mayıs ayında tarlayla buluştuğunu hatırlattı. Tohum ekme sürecinin de zahmetli olduğunu aktaran Ay, "Öncelikle arazi hazır hale getirilir ve tohum ekilir, suyu getirip sulamaya başlıyoruz. Çeltik yeşerdikten sonra gübre ve haşereye karşı ilaçlaması yapılır. 5-6 ay sonra ise hasada hazır hale geliyor." dedi.

Ay, 5 ay sonunda ürünleri toplamak için tarlaya girdiklerini anlatarak şöyle devam etti:

"İşçiler orakla biçerek deste haline getiriyor, bu desteler 2-3 gün güneşte bekleyecek. Daha sonra bunları toplayarak harman haline getireceğiz. Ardından biçerdövere atıp pirinci römorka toplayacağız ve boş bir araziye serip kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra da toplayıp kamyonlarla fabrikaya gönderiyoruz."

Ay, bir yandan ekonomiye katkı sunduklarını diğer taraftan da sofralara lezzet kattıklarını kaydetti.

- Bölgenin yapısı lezzet katıyor

Ziraat mühendisi Tevfik Alak da Karacadağ pirincinin yöreye özgü bir ürün olduğunu belirterek lezzetini de bölgenin toprak yapısı ve ikliminden aldığını ifade etti. Karacadağ pirincinin diğer ürünlere göre daha esmer olduğunu aktaran Alak, "Karacadağ pirinci biraz daha esmerdir ve vitaminlerini ve lezzetini ondan alır." dedi.

Alak, volkanik taşlardan oluşan arazinin kışın yağan karla sulandığı için pirince ayrı bir tat ve lezzet kattığını dile getirdi.

Esnaf Mehmet Ali Koyuncu ise yeni mahsul ürünün satışına başladıklarına işaret ederek bölgede Karacadağ pirincinin diğer türlere göre daha fazla tercih edildiğini söyledi. Koyuncu, Karacadağ pirincini kilogramını 8 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
drone Karacadağ pirinç Siverek Şanlıurfa

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