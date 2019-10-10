"Karaciğer naklinde başarımız dünya standartlarının üzerinde"

Tokat, sempozyum kapsamında canlı olarak dünyada nadir görülen bir karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydederek,Türkiye'nin canlı karaciğer naklinde çok iyi olduğunu, bu deneyimlerden faydalanmak ve sempozyuma katkı sunmak için dünyanın her yerinden bilim insanlarının etkinliğe katıldığını anlattı.

Beş yıl önce Türk ve Koreli karaciğer cerrahlarının bir araya gelerek International Society of Liver Surgeons ismiyle dernek kurduklarını dile getiren Tokat, bu derneğin iş birliğiyle hayata geçirilen sempozyuma dünyanın 70 ülkesinden saygın karaciğer cerrahının katıldığını söyledi.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Genel Cerrahi Komite Başkanı da olan Prof. Dr. Tokat, hastane tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Karaciğer ve Pankreas Cerrahisi Sempozyumu açılışında, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Yaman Tokat, Türkiye'nin özellikle canlıdan karaciğer naklinde dünyanın en iyi üç ülkesinden biri olduğunu belirterek, "Karaciğer naklinde başarı oranımız yüzde 85-95 düzeyinde, dünya standartlarının üzerindeyiz." dedi.

Üç gün sürecek toplantının ilk gününde yapılan karaciğer naklinin tüm dünyada izlenebildiğini aktaran Tokat, "Canlı karaciğer naklindeki yenilikleri, robotik ve laporoskopik cerrahiyi, donörlerin nasıl az riske atılacağını, alıcılara nasıl daha faydalı olunabileceğini sempozyumda anlatıyoruz." diye konuştu.

Sempozyum kapsamında karaciğer naklinde ve kanserinde nadir görülen hastalıkları ve problemleri ele alacaklarını dile getiren Tokat, aynı zamanda karaciğerle alakalı tüm tanı ve tedavilerdeki son gelişmelerin konuşulacağını söyledi.

Tokat, "Burada tüm hastalar için büyük bir umut doğuyor. Paylaştığımız bilgiler, yaptığımız araştırmalar önümüzdeki yıllarda hem türk hem de yabancı hastalara faydalı ve umut olacak." ifadelerini kullandı.

Karaciğer naklinde gelinen son noktadan bahseden Tokat, canlıdan karaciğer nakli, minimal invaziv, robotik karaciğer nakli, kullanılmayan karaciğerlerin kullanılır hale gelmesi, küçük karaciğerlerin kullanılabilmesi, iki karaciğer takma, çapraz karaciğer takma gibi nadir görülen operasyonları da ele alacaklarını anlattı.