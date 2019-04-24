Karaciğer ve pankreas kanserlerinin tedavisinde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Can, karın boşluğuna birkaç milimetrelik küçük deliklerden girerek büyük karaciğer ve pankreas ameliyatları yapmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Lokman Hekim Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Can, karın boşluğuna birkaç milimetrelik küçük deliklerden girerek büyük karaciğer ve pankreas ameliyatları yapmanın mümkün olduğunu belirterek, “Eskiden hayal bile edilemeyen kompleks ameliyatlar artık bu yöntemle ve ciddi başarı oranıyla yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Can, karaciğer ve pankreas kanserlerinin hasta ve yakınlarında büyük endişeye neden olduğuna ancak günümüz teknolojileriyle uygulanan cerrahi yöntemlerin bu alandaki kaygıları azalttığına dikkati çekti.

Minimal invaziv cerrahinin karın bölgesinde laparoskopik ve robotik cerrahi şeklinde yapıldığını anlatan Can, "Açık ameliyatlar halen bazı hastalarda uygulanmaya devam ediliyor çünkü kimi kişilerde hastalık teknik olarak laparoskopik ve robotik ameliyata uygun olmuyor. Bu da normal bir durum. Hemen her hastamızı ameliyat hazırlığında laparoskopiye uygunluk açısından da inceliyoruz." ifadelerini kullandı.