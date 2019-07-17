Karadağ ile serbest ticaret anlaşması revize edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Karadağ ile serbest ticaret anlaşmalarının (STA) geliştirilmesi çalışmalarında önemli bir adımı daha atmış olacaklarını belirterek, "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Amacımız ikili ticaretimizin artışının sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak." dedi.

Türkiye-Karadağ Revize Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Protokolü, Bakan Pekcan ile Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Pekcan, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği ticari ve ekonomik açıdan en üst düzeye çıkaracak bu imza ile 2010 yılında yürürlüğe giren Türkiye ve Karadağ arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Protokollerden birisinin tarım ürünleri ile alakalı olduğuna dikkati çeken Pekcan, her iki ülkenin de karşılıklı olarak tarım ürünlerinin pazara girişlerini kolaylaştıracağını dile getirdi. Pekcan, ikinci protokolün de hizmet ticareti ile alakalı olduğunu belirterek, "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Amacımız ikili ticaretimizin artışının sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak. 2010'da serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle beraber ticaretimizde ciddi oranda artış olmuş, Türkiye'nin 27 milyon dolar olan ihracatı 79 milyon dolara çıkmış, Karadağ'dan yaptığımız ithalat da 6 milyon dolardan 24 milyon dolara kadar çıkmıştır." ifadelerini kullandı.