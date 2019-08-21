FİNANS

Karadeniz Bölgesi için yağış uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi için yağış uyarısı

Ordu ve Giresun ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bu kapsamda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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