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Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi öncülüğünde kurulan ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisi özelliği taşıyan Topektaş Et Entegre Tesisi'nin ilk etabı tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Belediyesi öncülüğünde kurulan ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisi özelliği taşıyan Topektaş Et Entegre Tesisi'nin ilk etabı tamamlandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tesiste kesimlere başlandığını belirterek 250 büyükbaş, 1000 küçükbaş kesim kapasiteli tesisin Türkiye'de hayvan ve et üretimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Tokat Belediyesi öncülüğünde, Turhal Belediyesi, Pazar Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 2016 yılında Turhal ilçesi Arzupınar köyünde temeli atılan ve geçen Mart ayında açılışı gerçekleştirilen Topektaş Et Entegre Tesisi'nin ilk etabı olan et kombinasında çalışmalar tamamlandı. 150 dönümlük araziye 3 etaplı kurulacak ve tamamlandığında yaklaşık olarak 30 milyon TL'ye mal olacak et entegre tesisi Tokat'ta bölgesel ortak yatırımların birinci kısmını oluşturuyor. Topektaş Et Kombinası ve Et Parçalama Tesisi'nin 80 kişiye istihdam sağladığı, günlük 250 büyükbaş ve 1000 küçükbaş kesim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Güneş enerjisi sistemi kullanılan tesisin bölgedeki hayvan ve et üretimine büyük katkı yapması bekleniyor.
Proje hakkında bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentin hayvan potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk 15 ilden biri olduğunu belirterek, "2,5 yıl önce heyecanla bir proje başlatmıştık. Başta Tokat Belediyemiz, Turhal Belediyemiz, Pazar Belediyemiz, Pancar Ekiciler Kooperatifimiz ve İl Özel İdaremiz ile birlikte Topektaş Anonim Şirketi kurmuştuk. Buradaki amacımız; güzel bir tesis yapalım ki, Karadeniz Bölgesi'nde hatta Türkiye'de örnek olsun. Hayvancılığımıza yön versin. Tokatımızın sadece hayvancılık yapanları değil, bütün çevredeki, bölgedeki insanlara da cevap versin. Her anlamda da hayvancılığın gelişmesi noktasında görev atfetsin anlamında önemli bir proje yapalım istemiştik" diye konuştu.
'KESİMLERE BAŞLADIK'
Projenin 3 etaptan oluştuğunu kaydeden Başkan Eroğlu, "Birisi et kombinasıydı. Yanına canlı hayvan borsası, onun yanına da et işleme tesisi ile beraber yaklaşık 150 dönümlük bir arazide çalışma yapacaktık. Bunlardan ilkini, et kombinasını geçtiğimiz günlerde bitirdik. 25 milyon para harcamak suretiyle Karadeniz Bölgesi'nde hiç olmayan, Güneydoğu Anadolu'da bir ya da iki tane bu şekilde tesis olan, Türkiye genelinde ise 5-6 tesisten birisi olan et kombinasını Tokatımızda bitirmiş bulunmaktayız. İki gün önce de kesimlerine başladık. Şu anda kesimlerimiz de devam etmekte. Bu et kombinamız günlük 1000 küçükbaş, 250 büyükbaş hayvan kesebilecek kapasitede ve 80 kişiye de istihdam sağlayan bir kombinadır. Şu anda insanlar et kesimiyle ilgili sıraya girdi. Çevre iller ve ilçelerden de şu an yoğun bir şekilde et kombinamıza insanlar hayvan getirip kestiriyorlar. Çünkü son derece sağlıklı, modern, çok hızlı ve İslami usullere göre et kesilen bir pozisyonda çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyor" dedi.
'HEDEFİMİZ, HAYVANCILIKTAKİ KAPASİTEYİ DAHA DA ARTIRMAK'
Hedeflerinin Türkiye'deki hayvancılık kapasitesini daha da artırmak olduğunu belirten Eroğlu, şunları söyledi:
"Bu tesis sadece ilçelerimize, şehrimize değil, Karadeniz'e, İç Anadolu'ya hatta Doğu Anadolu'ya dahi hitap edecek bir tesis. Tabii devamında canlı hayvan borsasını da yapmış olacağız. Canlı hayvan borsası da bizim için son derece önemli. Hemen yanına et işleme tesisi yani buradaki ürünlerden bir kavurma yapmak, sucuk yapabilmek ya da diğer türlü bu şekilde kullanabilecek argümanları da yapmak, bizim diğer başka hedeflerimizden bir tanesidir. Onun için et kombinası bizim için son derece önem arz ediyor. Tokat için ve Tokat'ın hayvancılığı için de çok önemli vizyon çalışmalarından biri. Hayvancılığımız daha da gelişecek bu vesileyle. İnanıyorum ki bunu örnek alan diğer müteşebbislerimiz, şehrin içinden ya da dışından buna benzer burada birkaç tane daha bu tip işletmeler olduğu takdirde, Tokat hayvancılıkta daha da iyi yerlere gelecek. Bizim hedefimiz Türkiye'de ilk 10'larda her zaman olmak ve bu hayvancılıktaki kapasiteyi daha da artırmak olacaktır."

FOTOĞRAFLI

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldıKaradeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldıKaradeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldıKaradeniz Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisinin ilk etabı açıldı

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