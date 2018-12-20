TUĞBA YARDIMCI - Karadeniz Havzası'nda yer alan ülkelerden Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Yunanistan tarafından, ortak tarım ürünleri olan çayda üretimi desteklemek, pazarlama payını artırmak, ürünleri tanıtmak ve yeni piyasa fırsatları yaratarak ekonomik büyümeye katkı sağlamak için "Çay Yolu" adlı bir proje yürütülüyor.

"Karadeniz Havzası Bölgesi İçin Büyümenin Lokomotifi Olarak Çayın Teşvik Edilmesi" sloganıyla yürütülen "Çay Yolu/Tea Way" projesinin ortakları arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Bulgaristan Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı, Gürcistan Uluslararası Sosyal Araştırma ve Politika Analizi Merkezi, Ermenistan Genç Kadınlar Derneği ve Yunanistan Drama Ticaret Odası bulunuyor.

Yunanistan Xanthi Ticaret ve Sanayi Odasının yürütücülüğünü üstlendiği, açılış toplantısı bir süre önce yapılan sınır ötesi iş birliği projesi 2 yıl sürecek.

Toplam bütçesi 700 bin avro olan projeye, TTSO 120 bin avro katkı sağlayacak.

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- "Her ülkenin ürettiği çayın tadı farklı"