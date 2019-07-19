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Karadeniz ihracatının yüzde 25'i Trabzon'dan

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

İlk 6 ayda bölgeden yapılan 2 milyar 22 milyon 659 bin dolarlık ihracatın yüzde 25'i Trabzon'dan gerçekleştirildi

Karadeniz Bölgesinden yılın ilk yarısında yapılan 2 milyar 22 milyon 659 bin 843 dolarlık ihracatın yüzde 25'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının ilk yarısında 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesinden 2 milyar 22 milyon 659 bin 843 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

İhracatın yüzde 25'ine denk gelen 508 milyon 148 bin 482 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon, bölge illerinden yapılan ihracatta birinci sırada yer aldı. İkinci sırada Samsun, üçüncü sırada ise Zonguldak yer aldı. 2019 yılı 6 aylık döneminde Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen toplam ihracatta bir önceki yıla göre miktarda yüzde 25, değerde ise yüzde 12 artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi alt bölge birimi olarak TR90 Doğu Karadeniz Bölgesinden gerçekleştirilen toplam 856 milyon 588 bin 609 dolar ihracatın ise yüzde 60'ı tek başına Trabzon'dan gerçekleştirildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trabzon, ülkemizin önde gelen ihracatçı illeri arasında yer almaktadır ve ihracattaki başarısını her geçen yıl geliştirmektedir. Yılın ilk yarısında ülkemizden gerçekleşen ihracatın iller bazında sıralamasında Trabzon en fazla ihracat gerçekleştiren 17'nci il oldu. Gerek ihracatçı sayısı, gerekse ihracat yapan ülke çeşitliliği açısından da Trabzon, bölge illeri içinde birinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda ihracat yapılan ülke çeşitliliğini artıran Trabzon'dan dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapılmaktadır. Birlik olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında verilen eğitimler, pazar araştırmaları ve düzenlenen ticaret heyetleri sayesinde Doğu Karadeniz Bölgesi illerindeki ihracatçı sayısı da arttı. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacaktır."

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DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu Karadeniz Bölgesinden ihracat Trabzon

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