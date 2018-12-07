FİNANS

Karadeniz somonu Japon sofralarına "suşi" olarak girdi

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Trabzon'da yetiştirilen, fabrikalarda işlem gördükten sonra Vietnam'a gönderilen Karadeniz somonu, burada "suşi" haline getirilmesinin ardından Japon tüketicilerin beğenisine sunuluyor - DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: - "Her geçen gün ihracatı artan Karadeniz somonu, Japon sofralarını suşi olarak süslüyor. Üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle alıcı firmaların talebiyle işlenmek üzere Vietnam'a gönderilen balıklar, burada suşi haline getirildikten sonra Japonya'ya gönderiliyor" - "Doğu Karadeniz'den Japonya'ya yılın 11 ayında gerçekleştirilen somon ihracatından 6 milyon 265 bin 126 dolar gelir elde edildi" - "Kilogram başına verilecek 50 sentlik nakliye desteğiyle ihracat kısa sürede katlanarak artacak ve bölgede gerek tatlı su gerekse denizlerde üretilen balıklar tamamıyla ihraç edilebilme imkanına kavuşacaktır"

MELTEM YILMAZ - Doğu Karadeniz'de halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonu, zor ve zahmetli bir yolculuğun ardından Japon sofralarını lezzetlendiriyor.

Tatlı suda yumurta elde edilmesiyle başlanılan somon üretiminde, daha sonra yavrular baraj göletlerinde 200 ile 700 gram ağırlığa ulaştırılıyor, ardından Karadeniz'deki kafeslere taşınıyor.

Burada da 4-6 kilogram ağırlığa ulaşmaları sağlanan balıklar, Doğu Karadeniz'deki fabrikalarda işlem gördükten sonra Vietnam'a gönderiliyor.

Vietnam'da yeniden işlenerek "suşi" haline getirilen Karadeniz somonu, zor ve zahmetli yolculuğunun ardından Japonya'ya gönderilerek buradaki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

- "Karadeniz somunu üreten firmalar büyük başarılara imza attı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-kasım döneminde 13 milyon 555 bin 161 dolarlık somon ihraç edildiğini söyledi.

Karadeniz somonu üreten firmaların son yıllarda büyük başarılara imza attığını dile getiren Gürdoğan, bu işletmelerin yavru şeklinde önce tatlı su ve baraj göletlerinde belli büyüklüğe ulaştırdıkları balıkları daha sonra denizlerdeki kafeslere taşıdıklarını anlattı.

Gürdoğan, kafeslerde gerekli büyüklüğe ulaşan balıkların daha sonra işlenerek dondurulmuş ve fileto halinde Japonya'ya ihraç edildiğini belirterek, "Japonlar tarafından büyük beğeni kazanan, her geçen gün talebi ve ihracatı artan Karadeniz somonu, Japon sofralarını suşi olarak süslüyor. Üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle alıcı firmaların talebiyle işlenmek üzere Vietnam'a gönderilen balıklar, burada suşi haline getirildikten sonra Japonya'ya gönderiliyor." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'de su ürünleri ihracatının gelişme gösterdiğini vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yetiştirilen Karadeniz somonunun, Japonların sofrasında suşi olarak yer alması büyük bir başarı hikayesidir ancak Uzak Doğu ülkelerine nakliye maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ihracat istenilen düzeyde artırılamadı. Oysa ki kilogram başına verilecek 50 sentlik nakliye desteğiyle ihracat kısa sürede katlanarak artacak ve bölgede gerek tatlı su gerekse denizlerde üretilen balıklar tamamıyla ihraç edilebilme imkanına kavuşacaktır."

Gürdoğan, ihracatın artmasını beklediklerini belirterek, "Karadeniz'de yetiştirilen balıklar, lezzet açısından en üst kalitede olması nedeniyle Japonya'da büyük talep görüyor. Doğu Karadeniz'den bu kapsamda Japonya'ya yılın 11 ayında gerçekleştirilen somon ihracatından 6 milyon 265 bin 126 dolar gelir elde edildi." dedi.

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DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan Japonya somon suşi Trabzon

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