FİNANS

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: - "Türkiye'de yerel para cinsinden ticaretin hacmi şu anda yüzde 5'ler seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz" - "Merkez Bankası ile yapılan çalışmalarda ihracat geliri veya döviz geliri olmayan firmaların, kuruluşların döviz borçlanması engellenmiştir. Bu hedge mekanizmaları, döviz geliri olmayan firmaların bir sınırlandırmaya tabi tutulması aynı zamanda onların da dövizin hareketliliği karşısındaki etkilerini azaltmıştır"

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye'de ticarette yerel para kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Türkiye'de yerel para cinsinden ticaretin hacmi şu anda yüzde 5'ler seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının (KTKB) Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında KTKB İş Forumu yapıldı.

Akben, burada düzenlenen "Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" panelinde, Türk bankacılık sistemine ve yerel para cinsinden borçlanmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl kurda yaşanan hareketliliğin ve yurt içi gelişmelerin bankacılık sektörünün zorlu bir yıl yaşamasına neden olduğunu hatırlatan Akben, fonlama maliyetlerinde artış yaşandığını, buna karşın Türk bankacılık sektöründe dış kaynaklı bir sorun yaşanmadığını anlattı.

Bankacılığın diğer sektörleri fonlamayı sürdürdüğünü aktaran Akben, BDDK ve yetkili tüm kurumların gerekli tüm düzenlemeleri yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Bireylerin döviz borçlanmasının daha önce yasal düzenlemelerle engellendiğini hatırlatan Akben, bireylerin Türk Lirası cinsinden borçlanabildiğini söyledi.

Akben, "Merkez Bankası ile yapılan çalışmalarda ihracat geliri veya döviz geliri olmayan firmaların, kuruluşların döviz borçlanması engellenmiştir. Bu hedge mekanizmaları, döviz geliri olmayan firmaların bir sınırlandırmaya tabi tutulması aynı zamanda onların da dövizin hareketliliği karşısındaki etkilerini azaltmıştır." bilgilerini verdi.

- "Yerel para ile borçlanma" önerisi

Kurdaki dalgalanmanın KTKB'ye üye ülkelerin yerel para biriminde borçlanmalarına vesile olabileceğini ifade eden Akben, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz kadarıyla bu volatil ortamda dolarizasyona karşı bütün ülkelerin bir tedbiri var. Ülke içerisindeki yerel parayla ticaret yaparak, dolarizasyona karşı bir mücadelesi, tedbiri var ülkelerin. Bilhassa Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) gibi veya KTKB üyeleri gibi ülkelerin yerel para cinsinden ticareti teşvikiyle, yerel para cinsinde borçlanmaların tesisiyle, tabii birbirleri arasında gerçekleşen takas ve swap orantısızlığının da, diğer çapraz ülkeler arasındaki ticaret içerisinde de geliştirilerek belki bunlar içerisindeki ağırlığın daha azaltılması söz konusu olabilir.

Türkiye'de yerel para cinsinden ticaretin hacmi şu anda yüzde 5'ler seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz."

- Gürcistan ve KTKB arasında anlaşma imzalandı

Akben'in konuşmasının ardından Gürcistan ile KTKB arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ve KTKB Başkanı Dmitry Pankin bir basın toplantısı düzenledi.

Aksu, basın toplantısında bankanın faaliyette bulunduğu sürede oldukça başarılı bir performans sergilediğini dile getirdi.

1999 yılında faaliyete başlayan KTKB'nin merkezinin Selanik’te bulunduğunu belirten Aksu, 11 ülkenin hissedarı olduğu bankanın, Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve üye ülkelerin geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerdeki projeler ve üye ülkeler arasındaki ticari faaliyetler için bankacılık hizmetleri sunduğunu kaydetti.

Pankin de, KTKB üyesi bulunan Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan'daki projeleri finanse etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

KTKB Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı düzenlenen kokteylle sona erdi.

PARTNERÜnlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...Ünlü modelden skandal paylaşım! Yarı çıplak...
DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştıDİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştı
Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyorAntalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK KTKB Mehmet Ali Akben

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Türkiye'den dünya devine çağrı

Türkiye'den dünya devine çağrı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştı

DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 21'e, işsiz 7.4 milyona ulaştı

Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

Antalya'da karpuz 30 kuruşa alıcı bulamıyor

Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

Betam: Tarım dışı işsizlik Nisan döneminde yüzde 16 olacak

Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.