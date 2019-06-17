Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası yıllık toplantısı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye'de ticarette yerel para kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Türkiye'de yerel para cinsinden ticaretin hacmi şu anda yüzde 5'ler seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının (KTKB) Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında KTKB İş Forumu yapıldı.

Akben, burada düzenlenen "Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" panelinde, Türk bankacılık sistemine ve yerel para cinsinden borçlanmanın önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl kurda yaşanan hareketliliğin ve yurt içi gelişmelerin bankacılık sektörünün zorlu bir yıl yaşamasına neden olduğunu hatırlatan Akben, fonlama maliyetlerinde artış yaşandığını, buna karşın Türk bankacılık sektöründe dış kaynaklı bir sorun yaşanmadığını anlattı.