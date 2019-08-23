FİNANS

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan: - "Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlemiştir"

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK) Genel Müdürü Ünal Erarslan, ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı ayçiçeği hasadının bölge genelinde devam ettiğini hatırlattı.

Dünya genelinde yağlık ayçiçeği rekoltesinde meydana gelebilecek artış ya da azalış ve bunun gibi birçok faktörün ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğuna işaret eden Eraslan, tüm faktörleri dikkate alarak bölgede ayçiçeği alımını başlattıklarını belirtti.

Bu sezon 15 noktada ayçiçeği alımı yapacakları bilgisini paylaşan Erarslan, şunları kaydetti:

"Birliğimiz yönetim kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 2,50 lira olarak belirlemiştir. KARADENİZBİRLİK, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de tüm mevcut şartları değerlendirerek üreticimiz lehine azami gayret gösterecektir. Piyasa şartlarını daima dikkate alan birliğimiz, spekülatif hareketlere karşı üreticilerini korumayı görev bilmektedir. Üreticimizin alın terinin ucuz fiyatlarla istismar edilmesini, hiçe sayılmasını engellemek en önemli görevlerimizden biridir. Birlik olarak bu sezon hedefimiz 40 bin ton ayçiçeği ürününü mübayaa etmektir."

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçek Karadenizbirlik Samsun

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