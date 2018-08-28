FİNANS

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

KARADENİZ Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), geçen yıl 1,7 TL'den kapattığı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını yeni sezonda 2,20 TL olarak açıkladı.

KARADENİZBİRLİK, yağlık ay çiçeğine 2,20 TL fiyat verdi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - KARADENİZ Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), geçen yıl 1,7 TL'den kapattığı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını yeni sezonda 2,20 TL olarak açıkladı. Genel Müdür Ünal Erarslan, yaklaşık 40 bin ton ürün alımı gerçekleştireceklerini açıkladı.
Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK, 2018 yılı yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını 2,20 olarak açıkladı. KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, birlik olarak hedeflerinin 35-40 bin ton ürün almak olduğunu belirterek "2018 yılı ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmekte olup, genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktör bölgemiz için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını kilogramı 2,20 TL olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 35-40 bin ton ürün satın almaktır. Piyasa şartları çerçevesinde, birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı avans fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. İlerleyen zaman içinde, oluşan piyasa şartları çerçevesinde, üreticiye ayrıca fiyat farkı ödemesi yapılacaktır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının 3'de 2'si yurt dışından karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk Tarımı için hayırlı olmasını dileriz."

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