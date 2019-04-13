Karadeniz'de balık sezonu bereketli bitiyor

Sezonda palamut avcılığının daha da fazla olmasını beklediklerini ancak yine de iyi palamut avlandığını ifade eden Arslan, "Palamut beklentilerden biraz daha erken kendini kaybetti ancak yine de buna rağmen iyi palamut avcılığı oldu. Sezonda özellikle palamut balığı her kesimi mutlu etti." dedi.

Hamside ise palamut kadar olmasa da avcılık iyi geçti. Batı bölgelerden Hopa'ya kadar hamsinin peşinden giden balıkçı tekneleri, yurt dışında da hamsi avladı.

Arslan, 1,5 ay gibi bir süre özellikle Karadeniz'in batı bölgelerinde hamsi avlandığını dile getirerek, "Bu dönem içerisinde de hamsi avı iyi geçti ancak uzun sürmedi. 3-4 ay hamsi avlanacak ki iyi bir dönem geçirildi diyebilelim. Ne kadar avlandı? İstatistiki verilere bakmak lazım, tezgahlar kimseyi yanıltmasın." diye konuştu.

Yeni yılla beraber hamsinin Türkiye'den göç ettiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Peşinden de birçok teknemiz hamsi avlamak için Gürcistan ve Abhazya bölgesine gitti ve hamsiyi oralarda avladılar. Yaklaşık iki ay hamsi avlandı ama balıklar Türkiye'ye çok fazla gelmedi, genelde balık unu fabrikalarına gönderildi. Tabii bunun bir sebebi de maliyetlerin yüksek olması."

- "Hamsi için önlem alınmalı"

Arslan, hamsinin sürekliliği için önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz için çok önemli bir besin kaynağı, denizdeki birçok balık için de besin kaynağı. Hamsi olmazsa denizdeki birçok balık için de tehlike. Önümüzdeki yıl önlemler alınmazsa birkaç sene sonra hamsi olacak mı? Olmayacak mı? Bunun hesabını yaparız." değerlendirmesinde bulundu.