FİNANS

Karadeniz'de balık sezonu bereketli bitiyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de başladıkları av sezonunu bereketli kapatıyor - Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan: - "Sezonda özellikle palamut her kesimi mutlu etti" - Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir: - "Bu sezon tayfaların da yüzü güldü, balıkçıların da yüzü güldü, genel durum iyiydi"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek başladıkları av sezonuna bereketli kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sezonu açtıkları palamut avıyla yüzü gülen balıkçıların, bol miktarda avladığı balık, tezgahları ve vatandaşın sofrasını şenlendirdi.

Hamside ise palamut kadar olmasa da avcılık iyi geçti. Batı bölgelerden Hopa'ya kadar hamsinin peşinden giden balıkçı tekneleri, yurt dışında da hamsi avladı.

Balıkçılar, hamsinin ardından bol miktarda istavrit avı gerçekleştirdi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avcılığı ile başlayan sezonun genel anlamda iyi geçtiğini söyledi.

"Vira bismillah" dedikleri andan itibaren 2,5 ay boyunca palamut avlandığını belirten Arslan, sonrasında ise hamsi avcılığı yapıldığını kaydetti.

Sezonda palamut avcılığının daha da fazla olmasını beklediklerini ancak yine de iyi palamut avlandığını ifade eden Arslan, "Palamut beklentilerden biraz daha erken kendini kaybetti ancak yine de buna rağmen iyi palamut avcılığı oldu. Sezonda özellikle palamut balığı her kesimi mutlu etti." dedi.

Arslan, 1,5 ay gibi bir süre özellikle Karadeniz'in batı bölgelerinde hamsi avlandığını dile getirerek, "Bu dönem içerisinde de hamsi avı iyi geçti ancak uzun sürmedi. 3-4 ay hamsi avlanacak ki iyi bir dönem geçirildi diyebilelim. Ne kadar avlandı? İstatistiki verilere bakmak lazım, tezgahlar kimseyi yanıltmasın." diye konuştu.

Yeni yılla beraber hamsinin Türkiye'den göç ettiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Peşinden de birçok teknemiz hamsi avlamak için Gürcistan ve Abhazya bölgesine gitti ve hamsiyi oralarda avladılar. Yaklaşık iki ay hamsi avlandı ama balıklar Türkiye'ye çok fazla gelmedi, genelde balık unu fabrikalarına gönderildi. Tabii bunun bir sebebi de maliyetlerin yüksek olması."

- "Hamsi için önlem alınmalı"

Arslan, hamsinin sürekliliği için önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemiz için çok önemli bir besin kaynağı, denizdeki birçok balık için de besin kaynağı. Hamsi olmazsa denizdeki birçok balık için de tehlike. Önümüzdeki yıl önlemler alınmazsa birkaç sene sonra hamsi olacak mı? Olmayacak mı? Bunun hesabını yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon güzel istavrit avı gerçekleştiğine işaret eden Arslan, "Gönül isterdi ki şu anda istavrit avlanmasa, şu an avlananlar boy standartlarının altında görünüyor. Günü kurtarmak yerine uzun vadeli düşünülse de istavrit avı süreklilik gösterse." dedi.

Arslan, büyük teknelerin çoğunun barınaklara demirlediğini kaydederek, bu teknelerin ağların bakımlarını yaparak tekrar önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağını aktardı.

- Kıyı balıkçıları balık avına devam edecek

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise sezonun genel olarak iyi geçtiğini belirterek, "Bu sene 'Balık tutamadım, para kazanamadım' diyen yoktur tahminimce. Bu sezon tayfaların da yüzü güldü, balıkçıların da yüzü güldü, genel durum iyiydi." diye konuştu.

Kıyı balıkçılarının bundan sonraki dönemde tezgahlara balık sağlamaya devam edeceğini kaydeden Aydemir, "Nisan sonundan haziran ayına kadar barbunya avlanacak, yine mezgit ve istavrit olacak. Mezgit biraz zayıf görünüyor ama iyi olur inşallah. Ramazanda vatandaş istavrit veya mezgit tüketecek. Kıyı balıkçıları vatandaşın sofrasını balıksız bırakmayacak." ifadesini kullandı.

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