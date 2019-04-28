Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde kurulan bahçelerde hasat yapan üreticilerin yüzü güldü.

İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çilek üretiminin son yıllarda artış gösterdiğine işaret etti.

Ürün çeşitlendirme kapsamında üzerinde durdukları önemli konulardan birisinin çilek yetiştiriciliği olduğunun altını çizen Yılmaz, kentin sahil kesiminde olduğu gibi orta ve yüksek kesimli bölgelerinde de çilek yetiştirildiğini kaydetti.

Yılmaz, fındıktan sonra çileğin de bölge çiftçilerinin önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık beş yıl önce çilek üretimiyle ilgili çalışma başlatmıştık. O dönemde ilimizde çilek 12 dekar alanda 15 ton olarak üretiliyordu." dedi.

Çalışmalar sonucunda kent genelinde çilek yetiştiriciliğini yaklaşık 400 dekara yükselttiklerini ifade eden Yılmaz, "Çilek üretiminde bin tona kadar ulaşmayı başardık. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Kısa sürede bu rakamı ilk önce bin 500 tona, ardından da 2 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.