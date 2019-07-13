FİNANS

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

 KARADENİZ'de ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadına kısa bir süre kala, bazı üreticiler topladıkları çotanaklı kabuklu yaş fındıkları kilosu 15 liradan, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

Nedim KOVAN/GİRESUN, (DHA)- KARADENİZ'de ağustos ayında başlayacak olan fındık hasadına kısa bir süre kala, bazı üreticiler topladıkları çotanaklı kabuklu yaş fındıkları kilosu 15 liradan, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.
Ordu ve Giresun'da bu yıl fındık hasadının ağustos ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Hasad döneminin hazırlıkları sürerken, bazı üreticilerde topladıkları çotanaklı yaş kabuklu fındıkları Giresun ve Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurdukları tezgahlarda satmaya başladı.
Üretici Kürşat Ekiz, fındığı 15 liradan sattığını belirterek, "Henüz çotanak halinde, patozlanmadı, yaş fındık. Kendi bahçemden toplayıp getirdim. Fındığın maliyeti çok yüksek, fiyatın bir an önce açıklanması lazım. En az 20 lira olması lazım. Aşağısı kurtarmaz. Bahçeden toplayıp tezgaha getirdiğimiz fındığı Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen yerli ve yabancı turistler satın alıyor. Fındığı merak edenler genelde rağbet gösteriyor. Buradaki fındığı genelde hediyelik alıyorlar" dedi.
Fındık üreticisi Savaş Öztürk ise çotanaklı yeni mahsul yaş fındığın kilogramının 15 liradan, patozlanmış kabuklu eski fındığın kilogramını da 25 liradan sattıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indiKaradeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
TOKİ’den açık artırma ile konut satışıTOKİ’den açık artırma ile konut satışı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi!

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.