Karadeniz'de ihracat lideri Trabzon

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden yılın ocak-eylül döneminde yapılan 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolarlık ihracatın yüzde 24,4'ü Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Trabzon, yılın 9 ayında 655 milyon 153 bin 784 dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bölge illeri arasında ilk sırayı aldı.

Doğu Karadeniz İhracatlar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nden yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,57 artışla 2 milyar 688 milyon 938 bin 728 dolar olduğunu belirtti.

Karadeniz Bölgesinden yapılan ihracatta ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını vurgulayan Kalyoncu, ocak-eylül döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştiğini kaydetti.

Kalyoncu, Trabzon'un Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri olduğunu işaret ederek, "Bölge ihracatının yüzde 24,4'lük bölümü tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi. İhracat gerçekleştirilen ülke çeşitliliği açısından da Trabzon birinci sırada yer aldı. Yılın ilk 3 çeyreği sonu itibarıyla Trabzon'dan 119 ülkeye ihracat yapıldı." ifadesini kullandı.