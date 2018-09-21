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Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:16 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyen balıkçıların avı sürüyor.

Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya geriledi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyen balıkçıların avı sürüyor. Bu yıl Karadeniz'de bolluğu yaşanan palamutun tanesi 5 liraya geriledi.
Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona ererken, balıkçıların Karadeniz sularına bıraktığı ağlar, palamutlarla doluyor. Balıkçı tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Av sezonunun ilk haftasında tanesi 12,5 ile 15 lira arasında satılan palamutun fiyatı 5 liraya geriledi. Sinop açıklarında avlanan Karadenizli balıkçılar da limana dolu kasalarla dönüyor.
Balıkçı Adnan Demir, tezgahların çeşit çeşit balık türleriyle dolduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız istedikleri balıkları çok uygun fiyatlara alabiliyorlar. Palamut tanesi 5 liradan alıcı buluyor. Barbunya gibi balık kilogramı 15 liradan satılıyor. Çok şükür deniz bu av sezonunda bereketli. Deniz suyu sıcaklığı düştükçe daha da artacaktır. Palamut avının birkaç ay daha bollaşarak devam etmesini arzu ediyoruz. Çünkü palamut maddi açıdan en çok kazandıran balık türleri arasında. İnşallah hamsi de bol olacak. Deniz verdikçe hem vatandaş ucuz balık yemeye hem de biz daha çok kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

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Karadeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya gerilediKaradeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya gerilediKaradeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya gerilediKaradeniz'de palamut bolluğu; fiyatı 5 liraya geriledi

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