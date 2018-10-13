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Karadeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiası

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle denizlere açılan balıkçılar, ağlarını denize bırakmaya devam ediyor.

Karadeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiası

Uğur AYDIN / TRABZON, (DHA) - KARADENİZ'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle denizlere açılan balıkçılar, ağlarını denize bırakmaya devam ediyor. Yeni sezonda bolluğu yaşanan palamutun tane fiyatı 7,5 lira ile 10 lira arasında kaldı. Trabzonlu balıkçılar fiyatın daha da düşmeme nedeninin palamutun fırsatçılar tarafından stoklanmasına bağladı.
Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ererken, balıkçıların Karadeniz'e bıraktığı ağlar, palamutlarla doluyor. Son haftalarda daha da bollaşan palamutun, tezgahlardaki fiyatında gözle görülür bir değişim olmaması da vatandaşları düşündürüyor. Balıkçılara göre, palamut bolluğunda fiyatların düşmemesinin sebebinin stoklanması olduğu öne sürüldü. Geçen yıllarda yaşanan balık kıtlığı nedeniyle depoları boşalan stokçular, yeni dönemde bollaşan palamutları şoklayarak, depolarına kaldırıyor. Depolarda bekletilerek pazara sürülmeyen balıklar ise fiyatların düşmesine engel oluyor.
'STOK OLMASAYDI VATANDAŞ BALIĞI DAHA UCUZA ALABİLİRDİ'
Palamutun bu sene bol olduğunu fakat depolarda saklanan balıklar yüzünden palamut fiyatlarının düşmediğini ifade eden balıkçı Hami Çolak, "Balığı şokluyorlar. Yurt dışından talep de çok fazla. Palamut şu anda tezgahlarda 5 lira olacaktı, bu şok ve stoklama olayı yüzünden fiyat düşmüyor. Balık bol ama fiyat düşmüyor. Bu da tezgahlara yansıyor. 10 lira, 7,5 lira arasında satıyoruz balığı. Bu durum olmasaydı herkes rahat rahat alırdı" dedi.
Komisyoncuların balıkları 5 liraya alarak buzhanelerde sakladığını ifade eden Mehmet Örseloğlu ise, "Fiyatların düşmemesinin sebebi, komisyoncular. Bu balıkları 5 liraya alarak, buzhanelerine atıyorlar. Bu yüzden fiyat düşmüyor. Zaten 2 seneden beri palamut çıkmıyor, buzhanelerde olanlar da bitmişti. Komisyoncular bu balıkları düşük fiyata alıp, stoklayıp, balık olmadığı zaman çıkartıp satıyorlar bu da fiyata yansıyor" ifadelerini kullandı.
Depolarda şoklanarak saklanan balıkların piyasaya sürülmesi halinde, palamut fiyatlarının 5 liraya inebileceğini ifade eden Cem Yazıcı da, "Palamut bu sene çok bol ama fiyatları görüyorsunuz, 7,5 ve 10 liradan aşağıya düşmüyor. Tek sebebi stok. Bu durumun çözülmesi için devlet yetkililerinin önlem alması lazım. Depolardaki balıklar piyasaya sürülse, palamut 5 liraya iner" şeklinde konuştu.
Şoklanan ve stoklanan balıkların tazeliğinin anlaşılabileceğini ve bu durumda taze olmayan balıkları almayacaklarını ifade eden Mehmet Akyüz ise, "Şu anda fiyatlar bana göre çok güzel. Stok durumu varsa zaten taze olup olmadığı ortaya çıkıyor, biz de bunları almayız zaten" dedi.

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Karadeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiasıKaradeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiasıKaradeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiasıKaradeniz'de palamutun bol, fiyatın yüksek olmasında stok iddiası

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