Karadeniz'de torik bereketi; tanesi 125 liraya satılıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ'de nadir görülen ve balıkçılar tarafından avlanan 3 ve 5 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 100 ile 125 liradan satışa sunuldu.
1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'de balıkçıların avı sürüyor. Karadeniz'de nadir görülen torikler balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. 3 ve 5 kilogram ağırlığındaki torikler tanesi 125 ile 150 lira arasında satışa sunuldu. Balıkçı Ahmet Gül, toriğin Karadeniz'de az miktarda avlanan bir balık türü olduğunu söyledi. Gül, "Balık sezonu güzel başladı ve güzel devam ediyor. Tezgahlarımız balık çeşitleriyle dolu. Palamut, mezgit ve istavrit avcılığı da iyi gidiyor. Torik de ağlara takılmaya başladı. Torikler az avlandığı için fiyatı yüksek. Buna rağmen vatandaşlar ilgi gösteriyor. İnşallah bundan sonra daha fazla avlanır da fiyatı da düşer. Vatandaşlar daha çok ilgi gösterir" dedi.
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