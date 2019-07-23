FİNANS

Karadeniz'deki deniz salyangozu bilim insanlarının radarında

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 16:16 | Son Güncelleme

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz salyangozu stoklarının belirlenmesinde yöntem birliği sağlanması çalışması sürüyor - SUMAE Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Dr. Murat Dağtekin: - "Eğitimlerde artık her ülkenin tek bir metot ile deniz salyangozu avlamasını amaçlıyoruz. Farklı metotlar uyguladığımız zaman çıkan sonuçları diğer ülkelerle karşılaştırmamız mümkün olmuyor"

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde (SUMAE), Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin deniz salyangozu stoklarının belirlenmesinde yöntem birliği sağlanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) kuruluşu olan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunca (GFCM) yürütülen "BlackSea4Fish Projesi" kapsamında Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan gelen uzmanların katılımıyla deniz salyangozu stoklarının belirlenmesinde tüm ülkelerin kullanacağı ortak bir yöntemi belirlemek için Yomra İlçe Limanı'ndan denize açılarak bir araştırma yürütüldü.

SUMAE Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Dr. Murat Dağtekin, deniz salyangozunun Karadeniz ekosistemine 1940 yılından sonra geldiğini ve 1980 yılından sonra avlanılmasına başlandığını söyledi.

- "Türkiye ekonomisine 15 milyon dolar katkısı var"

Dağtekin, günümüzde deniz salyangozunun ticari değerinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Denizde ne kadar miktarda deniz salyangozu olduğunu araştırmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Son yıllarda yaptığımız araştırmalar sonucunda deniz salyangozunun Türkiye ekonomisine yaklaşık 15 milyon dolar civarında katkısı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

FAO ve "BlackSea4Fish Projesi" kapsamında çalışmalar yürütüklerini anlatan Dağtekin, şunları kaydetti:

"Eğitimler kapsamında ilk deneme seferimize çıkacağız. Burada Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan uzmanlarımız var. Özellikle son yıllarda deniz salyangozu Romanya'da çok büyük miktarda avlanmaya başlandı. O anlamda önem taşıyor. Deniz salyangozu, Japonya ve Uzak Doğu ülkelerine pazarlanıyor."

Dağtekin, şimdiye kadar her ülkenin kendine özgü metotlarla çalışma yaptığına işaret ederek ederek, "Eğitimlerde artık her ülkenin tek bir metotla deniz salyangozu avlamasını amaçlıyoruz. Farklı metotlar uyguladığımız zaman çıkan sonuçları diğer ülkelerle karşılaştırma yapmamız mümkün olmuyor. Burada herkes aynı yöntemi uygulayacak ve dolayısıyla elde edeceği sonuçları daha iyi karşılaştırma fırsatımız olacak." diye konuştu.

SUMAE ev sahipliğindeki eğitim ve metot birliği çalışmalarının 26 Temmuz'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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"BlackSea4Fish Projesi" SUMAE Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Dr. Murat Dağtekin Trabzon Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü

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