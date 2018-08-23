Karadeniz'den Red Bull Formulaz geçti

İSTANBUL (AA) - Karadeniz’de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize'de gerçekleştirildi.

Red Bull açıklamasına göre, tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz'ın 10.’su, Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi. Bir kez daha renkli anlara sahne olan Red Bull Formulaz’ı binlerce kişi yerinden izledi.

Atmosferiyle büyüleyen, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkati çeken organizasyona Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da tahta arabayı deneyimleyerek yarıştı.

5 kez dünya şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu'nun tahta arabalarla yaptığı sürüş merakla izlendi.

Stuntriding dalında Türkiye'nin en iyi ismi Red Bull sporcusu Birkan Polat da Formulaz'a katıldı. Motosikletinin üzerinde zorluk derecesi üst düzey olan hareketler yapan Polat, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.