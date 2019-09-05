FİNANS

Karadeniz'den Rusya'ya ihracatın lideri Trabzon

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:22 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi'nden Rusya Federasyonu'na yılın ocak-ağustos döneminde 127 milyon 525 bin 450 dolar ihracat gerçekleştirildi - Söz konusu dış satımda 73 milyon 93 bin 270 dolarlık pay ile bölge ihracatının yüzde 57'sini karşılayan Trabzon, ilk sırada yer aldı

Karadeniz'den yılın 8 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 127 milyon 525 bin 450 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu dış satımda Trabzon, 73 milyon 93 bin 270 dolarlık pay ile bölge ihracatının yüzde 57'sini karşılayarak, ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesinden, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yarıdan fazlasını tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgeden yılın 8 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın 127 milyon 525 bin 450 dolar olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde, Rusya Federasyonu'na en fazla ihracat gerçekleştiren il Trabzon olmuştur. Bölgeden gerçekleştirilen toplam ihracatın yarıdan fazlası, yüzde 57'lik kısmı tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir. Yılın 8 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 73 milyon 93 bin 270 dolarlık ihracatla birinci sırada yer alan Trabzon'u, 23 milyon 136 bin 602 dolar ihracatla Samsun takip etmiş ve üçüncü sırada en fazla ihracat gerçekleştiren il ise 15 milyon 946 bin 808 dolar ihracatla Rize olmuştur."

- "Rusya Karadeniz Bölgesi'nin birinci pazarıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu'nun, Karadeniz Bölgesinin birinci sıradaki ihracat pazarı olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 30 yıldır bölgeden yoğun olarak Rusya Federasyonu'na ihracat yapılmakta. Bu ihracatta da Trabzon başı çeken il olmuştur ve bölge illerinden Rusya'ya yapılan ihracatın yarısından fazlası da tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Trabzonlu ihracatçıların Rusya pazarı hakkında önemli tecrübe sahibi olduklarına dikkati çekerek, Trabzon ihracatçılarının Rusya Federasyonu'na ihracat yanında bu ülkeye yapılan taşımacılıkta ve lojistik sektöründe de önemli yatırımlarının bulunduğunu hatırlattı.

Kalyoncu, 1990-2008 yılları arasında Trabzon-Soçi limanları arasında sürdürülen tarifeli gemi ve Ro-Ro taşımacılığını, Soçi Limanının kapatılması nedeniyle Samsun Limanı üzerinden Rusya Federasyonu'nun Novorossisk, Tuapse ve Kavkaz limanlarına yönelik halen aktif olarak sürdürdüklerini bildirdi.

Kazanılan bu tecrübeler sayesinde Rusya ile Trabzon arasındaki ticari ilişkilerin de önemli noktalara ulaştırdıklarını aktaran Kalyoncu, Rusya ile Doğu Karadeniz ve bölgenin merkez ili işlevini gören Trabzon arasındaki ticari ilişkilerin hacmini yeterli görmediklerini de vurguladı.

Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na en çok ihracatı yapılan ürünlerin yaş meyve, sebze ile fındık olduğuna işaret eden Kalyoncu, Rize'den ise bu ülkeye dondurulmuş balık, çay ve elektrikli mutfak ürünleri satışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ihracat Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İlk rakamlar...

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Dünya borsalarının büyüklüğü küresel gelire yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

1915Çanakkale Projesi 11 adet global finans ödülü aldı

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.77'ye yükseldi

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açtı

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

VakıfBank bireysel ihtiyaç kredilerini indirdi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Temmuz’da yüzde 30 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.