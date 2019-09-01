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Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" dedi

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2019 00:32 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu ve Giresun'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Her iki ildeki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır ve küçük balıkçı tekneleri av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar ilk ağlarda istavrit avladı. Balıkçılar palamut balığından ise umduğunu bulamadı.

Ordu'nun Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Serkan Karadeniz'in kaptanı Osman Küçük, sezonun iyi geçmesini diledi.

İlk ağlarını attıklarını ve herhangi olumsuz bir durum yaşamadıklarını ifade eden Küçük, bu gece balık avlamak için tüm tayfa çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Küçük, her balık sezonunun palamutla açıldığını ancak bu sezon palamut balığının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Biraz istavrit görünüyor o da ne kadar olur malum, görüntü itibarıyla hamsi sezonuna kadar umutlu değiliz. Tek umudumuz hamsi, palamut çok eksik görünüyor. İnşallah düşündüklerimizin tam tersi olur, vatandaşın da bizim de yüzümüz güler." dedi.

Balıkçılardan Cesur Özdemir ise kazasız belasız bir balık sezonu geçirmeyi temenni ederek, "Şu anda palamut görünmüyor, yok diyebiliriz. İlk ağda istavrit balığı yakaladık, az da olsa bir umut. İstavrit balığının içerisinde hamsi de çıktı, bu da hamsi için gelecekte bir umut. İstavrit ve hamsinin bu sezon olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zorlu bir çalışma ortamları olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bazen oluyor az ağ atıyoruz iki saatte bitiyor, bazen dört saate bitiyor, bazen de sabaha kadar çalışıyoruz. İnşallah kazasız belasız sezonu atlatırız." ifadelerini kullandı.

Balıkçılardan Ergin Özdemir ise ilk ağda denizden istavrit geldiğine dikkati çekerek, palamut balığına ise rastlamadıklarını aktardı.

Şakir Aşık da sezonun iyi geçmesini temenni ederek, "İstavrit avladık ama ileride inşallah daha fazla olur. Rızkımızın peşindeyiz, inşallah güzel bir sezon geçiririz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
karadeniz Vira Bismillah

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