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Karadenizli balıkçılarda "vira bismillah" heyecanı

FİNANS HABERLERİ  | 31.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılarda "vira bismillah" heyecanı

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'e yönelik tüm hazırlıklarını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, "vira bismillah" diyecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Avlanma sezonuna saatler kala, Akçaabat Limanı'ndaki balıkçılar, onardıkları teknelerinin ve ağlarının son kontrollerini yapıyor.

Balıkçı Mehmet Boğuşlu, AA muhabirine, 20 yıldır denize açıldığını dile getirerek, "Hazırlıklarımız şu anda tamam. Yaklaşık 2 aydır hazırlıklarımız devam ediyordu. Bugün sonuna geldik. Gece denizde mücadelemiz başlayacak. Heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Boğuşlu, bu sezon beklentilerinin yüksek olduğuna da dikkati çekerek, "Bu yıl diğer yıllara oranla daha fazla balık var gibi görünüyor. En çok palamut avlanacağını düşünüyoruz. Denizlerdeki şu anki işaretler bize vatandaşların palamuda doyacağını gösteriyor." dedi.

Teknesinde ağını tamir eden Mustafa Markal da yeni av sezonunun hayırlı geçmesi temennisinde bulunarak, "İnşallah bol bereketli bir sezon olur. Balıkçı umudunu hep palamutçuluğa saklar. Bereketli geçerse insanlar ekmek parası kazanırlar." diye konuştu.

Markal, denizlerdeki palamut işaretlerinin çok iyi olduğunu belirterek, "İnşallah bu devam eder. Gördüğümüz kadar bu sezon palamuda vatandaşlar doyacak." ifadesini kullandı.

Balıkçılardan Sezgin Kaşar ise ağ ustası olduğunu ve 12 yıldır bu işlerle ilgilendiğini kaydederek, "Aktif olarak balıkçılığı da yapıyorum. Hazırlıklar çok iyi gidiyor ve şu ana kadar 20 balıkçıyı hazırladım. Bu tekneyi de yeni aldık ve inşallah siftahını gece yapacağız. heyecanlıyız. Bu sene denizimiz bereketli görünüyor. Bayağı bir işaretler var. İnşallah sezon beklediğimiz gibi geçer." değerlendirmesinde bulundu.

- Ordu

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz de balıkçıların aylar öncesinde başlayan hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Balıkçıların yaz dönemi boyunca ilk olarak teknelerini onardığını aktaran Karadeniz, sezonun açılmasına bir ay kala da ağlarını tamir ettiğini ifade etti.

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçıların büyük bir heyecanla "vira bismillah" demeyi beklediğini kaydeden Karadeniz, "Artık sezon bu gece itibarıyla açılıyor. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah bu sezon geçen sezona göre daha bereketli geçer." dedi.

Özellikle palamut ve istavritin bol olduğu bir sezon yaşanmasını beklediklerini vurgulayan Karadeniz, "Zaten palamut günler öncesinden kendisini gösterdi. Palamudun geçen sezona göre çok daha bol olacağını tahmin ediyoruz. Bu da vatandaşlarımızın daha uzuca balık tüketeceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Perşembe Medreseönü Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mutlu Demir ise Ordu'da 6 bin kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığını aktardı.

Binlerce balıkçının hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezona "vira bismillah" diyeceğini vurgulayan Demir, tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Balıkçıların büyük bir bölümünün gece yarısından itibaren gırgır tekneleriyle Karadeniz'e açılacağını söyleyen Demir, "Artık son saatler. Yeni sezondan ümitliyiz. Denize çıkınca her şey belli olacak. Geçen yıl kötü geçen sezonu bu sene telafi ederiz inşallah." şeklinde konuştu.

- Giresun

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise yaklaşık bir aydır çaparilerle palamut avcılığı yapıldığını belirtti.

Bu sezon palamut avcılığının bol olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Arslan, "Karadeniz'in tamamında görülüyor, bazı yerlerde biraz fazla ancak doğudan batıya kadar her yerde var. Eylül ve ekim aylarında palamut avı iyi geçecek gibi görünüyor." dedi.

Arslan, sezon başlarında palamutla birlikte istavrit ve çinakop da avlanacağını dile getirerek, bu üç türün tezgahlarda yer alacağını kaydetti.

Hamsi için bir şey söylemenin erken olduğuna işaret eden Arslan, "Palamudun bol olduğu yıllarda hamsi az oluyor bu artık gerçek. Palamut bir kilograma erişene kadar hamsi tüketiyor. Palamudun bol olduğu geçmiş yıllarda hamsi azdı, bu sezon da böyle bir durumla karşılaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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