Karadenizli balıkçılarda yeni av sezonu heyecanı

Karadeniz, tüm balıkçıların yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederek, "Yeni sezon öncesi özellikle palamudun bol olacağı yönünde tahminlerimiz var. İnşallah deniz bizi yanıltmaz. Eğer yeni sezonda balık bol olursa vatandaş da ucuza balık tüketmiş olacak." dedi.

Tüm balıkçıların zorlu bir bakım süreci geçirdiğini belirten Karadeniz, teknelerin onarım ve bakımlarının yapıldığını, yırtık ağların ise imece usulüyle tamir edildiğini anlattı.

Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını, 31 Ağustos gecesi yeni sezonu açacaklarını söyledi.

Av yasağının kalkmasına sayılı günler kala tekne ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, bu sezon bol av gerçekleştirme umudunu taşıyor.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir ise tüm balıkçıların heyecan içerisinde olduğuna dikkati çekerek, "İlk gözlemlerimiz yeni sezonda balığın bol olacağı yönünde. Karadenizli balıkçılarımız adına inşallah güzel ve bereketli bir sezon geçer." diye konuştu.

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda ağ tamiri yapan balıkçılardan Doğan Şahin, gece gündüz demeden ağ tamiri yaptıklarını, hazırlıklarda sona geldiklerini kaydetti.

Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Önder Öztürk, yeni sezonda iyi av olacağının işaretlerini aldıklarını belirterek, "Tüm balıkçılarımızın özellikle palamut ve istavritin bol olacağı yönünde beklentisi var. Hamsinin ise suların soğumasıyla bollaşmasını bekliyoruz." dedi.

- "Tüm tedbirler alındı"

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, yeni av sezonu öncesi tüm tedbirlerin alındığına dikkati çekerek, balıkçılara güzel bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Balıkçıların sürdürülebilir avcılık noktasında kurallara uymalarını isteyen Yılmaz, kurallara uymayanlar hakkında önceki yıllarda olduğu gibi gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Yılmaz, il genelinde 495 ruhsatlı balıkçı teknesi bulunduğunu, kentte balıkçılıktan geçimini sağlayan kişi sayısının ise yaklaşık 6 bin olduğunu bildirdi.

