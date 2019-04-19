FİNANS

Karadenizli çiftçilere "zirai don" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Şu anda Ordu başta olmak üzere tüm Karadeniz Bölgesi'nde don riski var" - "Üreticiler bildikleri yöntemlerle, yani dumanlama sistemiyle saman veya lastik yakarak bahçelerde don riskini en aza indirmek için önlem alıyor. Bu önlemi almaya devam etsinler"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu anda Ordu başta olmak üzere tüm Karadeniz Bölgesi için don riski bulunduğunu söyledi.

Soydan, Perşembe ilçesindeki bir fındık bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgililerin bölge için zirai don uyarısında bulunduğunu belirtti.

"Şu anda Ordu başta olmak üzere tüm Karadeniz Bölgesi'nde don riski var." ifadesini kullanan Soydan, şöyle devam etti:

"Hatta birkaç gündür Ordu ve diğer illerimizin yüksek kesimlerinde kar yağışı var. Özellikle 800, 900 ve bin rakımlı alanlardaki fındık bahçelerinde kar var. Dün gece de kar yağdı. Üreticilerimiz tedirgin. Şu anda gördüğümüz kadarıyla don yaşamadık ama risk devam ediyor."

Soydan, kendilerinin de üreticileri uyardığını dile getirerek, "Üreticilerin birçoğu tarım sigortası yaptırdı. Sigorta yaptırmayanlar, hatta yaptıranlar da bildikleri yöntemlerle, yani dumanlama sistemiyle saman veya lastik yakarak bahçelerde don riskini en aza indirmek için önlem alıyor. Bu önlemi almaya devam etsinler." diye konuştu.

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çiftçi fındık karadeniz ordu TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan uyarı zirai don

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