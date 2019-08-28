FİNANS

"Karadere Projesi 2020'de tamamlanmış olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "İnşallah bu sene aktaracağımız yeni ödeneklerle de yolumuza devam edeceğiz. Karadere suları konusunda 2020 yılı içerisinde bize düşen işleri bitirmiş olacağız" - "Allah'a çok şükür 'Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi'nde son aşamaya geldik. Son rötuşları kaldı. Yakın zamanda bitirilecek"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'nun 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan Karadere Projesi'ne ilişkin, "İnşallah bu sene aktaracağımız yeni ödeneklerle de yolumuza devam edeceğiz. Karadere suları konusunda 2020 yılı içerisinde bize düşen işleri bitirmiş olacağız." dedi.

Salıbeyler Mahallesi mevkisinde bulunan Karadere İçmesuyu Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Metin, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Metin, şu bilgileri verdi:

"Karadere sularıyla alakalı ilk olarak yaptığımız iş tünel. Bu tünelle alakalı Bolu Belediyesi bir iş haricinde gerisini tamamladı. Sadece beton kaplaması kaldı. Beton kaplamasından sonra bu boruları o tarafa doğru devam ettireceğiz. Bulunduğumuz yer itibarıyla arıtma tesisimizin olduğu bölgedeyiz ve 5,8 kilometrelik bir boruyu Gölköy regülatörüne kadar döşeyeceğiz. Ardından da yine Gölköy'den Karadere bölgesine 6,8 kilometrelik borumuzu da döşeyeceğiz ve bu şekilde 12,6 kilometrelik boru hattını da tamamlamış olacağız.

Hizmetimizin ilk borusunu bugün kazı yaptığımız bölgeye, hatta indiriyoruz. İnşallah bu kısmı tamamlayacağız. Tabii burada Belediyemizin yapacağı iki iş var. Belediyemiz yapmış olduğu tünelin beton kaplamasını yapacak. Artı bu içme suyu borumuzun geçtiği bölgelerde de kamulaştırma işlemini gerçekleştirecek. Biz de hızlı bir şekilde bu boruları döşeyeceğiz ve dolayısıyla da en kısa sürede Bolu'muzu Devlet Su İşleri olarak içme suyuyla buluşturacağız inşallah."

Metin, projenin büyük bir özveriyle bu noktaya geldiğine işaret ederek, "İnşallah bu sene aktaracağımız yeni ödeneklerle de yolumuza devam edeceğiz. Karadere suları konusunda 2020 yılı içerisinde bize düşen işleri bitirmiş olacağız. Dediğim gibi Bolu Belediyesinin iki işlemi var. Biri beton kaplama biri de kamulaştırma. Onlar da o tarafı 2020 yılına yetiştirirlerse biz de 2020 içerisinde Bolu'muza bu projenin tamamlanması noktasında gereken desteği vermiş olacağız." diye konuştu.

- Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi

Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi'ne de değinen Metin, projenin önemli ve büyük bir proje olduğunu söyledi.

Metin, projede son aşamaya gelindiğini aktararak, "Son rötuşları kaldı. Yakın zaman da bitirilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreniyle de Ankara'yı içme suyuna kavuşturacağız." dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden başlayan proje, Çamlıdere Barajı'nda son buluyor. Ankara'yı içme suyu noktasında rahatlatacak olan projeyle Ankara'ya memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

Yaklaşık 31 bin 600 metre uzunluğuyla ülkenin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su başkente aktarılacak.

Üç noktadan köstebek de denilen tünel delme makinesiyle açılan 4,5 metre çapındaki tünelden, Ankara barajlarında şu an yeterli su bulunması ve ayrıca projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ankara bolu Fatih Metin Gerede Karadere

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