"Karaelmas diyarı"ndan 7 ülkeye banyo mobilyası ihracatı

- "Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var"

Saraç, çalışan sayılarının 14'ten 60'a yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Takriben 750 metrekare gibi çok küçük bir imalat alanımız vardı. Şu an 7 bin metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. Bu sektörde artık 20. yıla doğru gitmekteyiz. Çok şükür asla kalitemizden taviz vermeden, çalışanlarımızla birlikte bugünlere geldik. O nedenle mutluyuz. Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'de üretilen ürünleri yurt dışına satışını yaparak, Türk mallarını orada gururla temsil ediyoruz. Ürünlerimizi yabancı müşterilerimizin hizmetine sunarak Türk malının kalitesini ortaya koyuyoruz. Bu yönden ülkemize bir katma değer kattığımız için çok mutluyuz, onurlu ve gururluyuz. Ne kadar katma değerimiz artarsa istihdamımızın o kadar artacağı ve işsizlik oranının düşeceği inancındayım."

Ülkede üretilen bir değer olması açısından yerli üretimin her zaman değer taşıdığını anlatan Saraç, "Her zaman, 'Türkiye için üretiyorum çünkü bu ülke benim.' derim. Biz ülkemizde ne kadar çok üretim yaparsak aslında ülkemize o kadar çok sahip çıkmış oluruz. Üretim de vatani görevdir aslında. Ülkeye sahip çıkmak adına biz çalışanlarımızla birlikte burada vatani görevimizi başarıyla yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.