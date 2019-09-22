FİNANS

"Karaelmas diyarı"ndan 7 ülkeye banyo mobilyası ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla ürettiği banyo mobilyalarını 7 ülkeye ihraç ederek, ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Şirketin genel müdürü Deniz Saraç: - "Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'de üretilen ürünleri yurt dışına satışını yaparak, Türk mallarını orada gururla temsil ediyoruz. Ürünlerimizi yabancı müşterilerimizin hizmetine sunarak Türk malının kalitesini ortaya koyuyoruz"

GÖKHAN YILMAZ - Taş kömürü üretimi dolayısıyla "karaelmas diyarı" olarak bilinen Zonguldak'ta, yerli imkanlarla banyo mobilyaları üretimi yapan bir firma, ürünlerini 7 ülkeye ihraç ediyor.

Çaycuma ilçesinde 18 yıl önce kurulan firma, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve kalkınma ajanslarının destekleriyle makine parkurlarını geliştirdi. Günden güne üretimini artıran firma, şimdilerde 7 bin metrekare alanda yerli imkanlarla gösterdiği faaliyetle ürünlerini Ürdün, Filistin, Bulgaristan, Makedonya, Libya, Gürcistan ve Almanya'ya satıyor.

Bünyesinde 60 kişiye istihdam sağlayan firma, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Firmanın genel müdürü Deniz Saraç, AA muhabirine, yıllardır banyo mobilyaları ürettiklerini söyledi.

Üretime küçük çapta başladıklarını hatırlatan Saraç, "14 çalışanımız, aylık 100 takım gibi bir üretimimiz vardı. Azmettik, çalıştık, asla çalışmaktan vazgeçmedik, uluslararası fuarlara katıldık. Bu fuarlar sayesinde işimizi geliştirdik." diye konuştu.

- "Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var"

Saraç, çalışan sayılarının 14'ten 60'a yükseldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Takriben 750 metrekare gibi çok küçük bir imalat alanımız vardı. Şu an 7 bin metrekare bir alanda üretim yapıyoruz. Bu sektörde artık 20. yıla doğru gitmekteyiz. Çok şükür asla kalitemizden taviz vermeden, çalışanlarımızla birlikte bugünlere geldik. O nedenle mutluyuz. Şu anda 7 ülkeye ihracatımız var. Türkiye'de üretilen ürünleri yurt dışına satışını yaparak, Türk mallarını orada gururla temsil ediyoruz. Ürünlerimizi yabancı müşterilerimizin hizmetine sunarak Türk malının kalitesini ortaya koyuyoruz. Bu yönden ülkemize bir katma değer kattığımız için çok mutluyuz, onurlu ve gururluyuz. Ne kadar katma değerimiz artarsa istihdamımızın o kadar artacağı ve işsizlik oranının düşeceği inancındayım."

Ülkede üretilen bir değer olması açısından yerli üretimin her zaman değer taşıdığını anlatan Saraç, "Her zaman, 'Türkiye için üretiyorum çünkü bu ülke benim.' derim. Biz ülkemizde ne kadar çok üretim yaparsak aslında ülkemize o kadar çok sahip çıkmış oluruz. Üretim de vatani görevdir aslında. Ülkeye sahip çıkmak adına biz çalışanlarımızla birlikte burada vatani görevimizi başarıyla yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemize katkı sağladığımızı düşünüyoruz"

Deniz Saraç, ülke olarak sanayi konusunda önemli yollar katettiklerini aktararak, daha çok üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Saraç, ihracat yaptıkları ülke sayısını arttırmayı amaçladıklarına değinerek, "Biz kendi memleketimizde üretimde bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hem kentimize ve çevre kentlere hem de ülkemize katkı sağladığımızı düşünüyoruz." dedi.

"Yıllık 15-18 milyon cirolara çok şükür ulaşmış durumdayız." diyen Saraç, devletin her zaman üreticiye destek olduğunu sözlerine ekledi.

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