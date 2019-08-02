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Karakurt Barajı 345 GWh elektrik enerjisi sağlayacak

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz: - "(Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santrali) 99.5 MW kurulu gücü olan bu tesis, 345 GWh civarında elektrik enerjisi sağlayacak"

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış'ta inşa edilen Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santrali'nin 99.5 MW kurulu gücü olacağını ve 345 GWh civarında elektrik enerjisi sağlayacağını bildirdi.

Vali Öksüz, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı devam eden Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santrali inşaatını inceleyerek, yüklenici firma yetkilileri ve DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'dan bilgi aldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars ve çevresine katkı sağlayacak olan barajın yıl sonunda su tutmaya başlayacağını söyledi.

Baraj inşaatının incelediklerini ve çalışmaların yüzde 60 seviyelerine geldiğini ifade eden Öküz, şöyle konuştu:

"Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Buna paralel olarak enerji üretimini kendi kaynaklarımızla yapmak çok daha önem arz ediyor. Elbette ki bizler enerji üretiminde kendi kaynaklarımızı sonunda kadar kullanıp, bu konuda dışa bağımlı olmaktan kurtulmayı bir hedef olarak benimsemiş durumdayız. Hidroelektrik santralleri de bu hedefe ulaşmamızda önemlidir. 99.5 MW kurulu gücü olan bu tesis, 345 GWh civarında elektrik enerjisi sağlayacak. Yerli imkanlarla sayısız özelliği ile inşaatı devam eden tesisin yapımı tamamlanarak Kars'a ve ülkemize çok büyük katkı sağlayacak."

Yüklenici firmanın Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Serkan Karakuş da baraj üzerine kurulacak santralin, Kars'a ve ülkeye 238 milyon dolarlık gelir sağlanacağını belirtti.

Karakurt Barajı'nın Türkiye'de ilk kez asfalt çekirdekli kaya dolgu baraj olarak inşa edildiğini aktaran Karakuş, "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı ve HES projesi, Aras Nehri üzerinde yer alıyor. Toplam kurulu gücü 99.5 MW olan projenin, yıllık üreteceği enerji miktarı 345 GWh civarında olacak. 2016 yılında başladığımız projeyi 2019 yılı sonunda tamamlamayı ve santralimizi işletmeye almayı planlamaktayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
baraj elektrik enerji Kars

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