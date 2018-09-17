FİNANS

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, TÜİK’in açıkladığı raporda büyükbaş hayvan varlığının 16 milyondan 17 milyona yükseldiğini hatırlatarak, "Çok yakın zamanda Türkiye'nin yurtdışından hayvan ithal etme zorunluluğu ortadan kalkacak, yüzde 10'luk açığımız, hayvan sayısı arttığı için yakın zamanda kalmayacak demektir" dedi.

Gizem Karadağ- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, TÜİK’in açıkladığı raporda büyükbaş hayvan varlığının 16 milyondan 17 milyona yükseldiğini hatırlatarak, "Çok yakın zamanda Türkiye'nin yurtdışından hayvan ithal etme zorunluluğu ortadan kalkacak, yüzde 10'luk açığımız, hayvan sayısı arttığı için yakın zamanda kalmayacak demektir" dedi.

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) hayvan üreticilerinin döviz artışı karşısında yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda yabancı para birimlerindeki artış ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle yem fiyatlarında olağanüstü bir artış söz konusu olduğunu belirten Karakuş, ''Biz her yıl hesabımızı yaparken bir bütçe yapıyoruz. 2018 yılında bütçemizi yaparken doların 4.70-5.00 TL civarında, banka faizlerinin ise yüzde 15 civarında olacağını öngördük. Buna bağlı olarak yakıt fiyatlarında çok artış olmayacağını öngördük. Ona göre bütçelerimizi yapmıştık. Ancak birkaç ayda içeride ve dışarıda gelişen olağanüstü koşullardan dolayı bütçelerimizin ve hedeflerimizin dışına çıktık. Bu nedenle yem fiyatlarında bir ayarlama zorunluluğu çıktı. Biz ham maddelerimizin yaklaşık yüzde 40'ını dövizle alıp doksan gün vadeyle üreticimize satmak durumunda olan bir sektörüz. Onun üzerindeki baskıyı da biz ham maddeyi depolarımızda tutmak suretiyle karşılıyoruz ve bunu biz üstleniyoruz. Bu toplam bedel olarak baktığımızda Türkiye'deki yem sektörü besicileri ve sütçüleri yılda yaklaşık 7,7 ile 8 milyar TL civarında finanse ediyor. Bunları da göz önüne alarak bu finansa devam edeceğiz'' dedi.

‘KISA SÜREDE HAMMADDE FİYATLARINDA YÜZDE 35-4O CİVARINDA ARTIŞ OLDU'

''Hububat fiyatları direkt olarak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) direksiyonda olduğu ve piyasayı regüle ettiği bir sektördür'' diyen Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Üretici de malı buralarda satacağını öngördü. Toprak Mahsulleri Ofisi de buralarda 85-90 kuruş aralığında fiyatın oluşmasını projelendirdi. Bütün planlarını bunun üzerine yaptı. Ancak dövizde meydana gelen artışlarla ve doların 6,5 liraya çıkmasıyla birlikte ilk defa Türkiye'deki buğday ve arpa fiyatları dünya fiyatlarının altına düştü. Bu da iç piyasa da bütün dengeleri bozdu. Kilogramı 85-95 kuruşla başlayan arpa bugün 1 TL 15 kuruşa çıktı, fiyatlar da aşırı yükseldi. Son 1,5 ayda fiyatlardaki artış yüzde 30'ları ve yüzde 40'ları buldu. Bu da maalesef yem fiyatlarına yansıdı'' diye konuştu.

'BAKANLIĞIN DESTEĞİYLE TARİFE KONTENJANINI KULLANACAĞIZ'

TMO’nun piyasayı düzenlemek üzere elinde 2 milyon 250 bin TL civarında almış olduğu veya alacağı ve kullanacağı hazine desteğiyle birlikte tarife kontenjanı olduğunu belirten Karakuş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun bir an önce hayata geçirilip arpanın, buğdayın ve mısırın Türkiye'ye dünya fiyatlarından değil, şu anda mevcut planlanmış Türkiye fiyatlarına denk gelecek şekilde iç piyasaya sunulması lazım. TMO’nun elinde yemlik buğday, arpa ve bir miktar mısır var. Onların da Türkiye'deki bütçelediğimiz fiyatlardan iç piyasaya verilmesini talep ediyoruz. Biz yaklaşık 30 yıldır dünya fiyatının üzerinde ham madde alarak, tonuna 50 ile yüz 150 dolar arasında fazla para vermek suretiyle bir sosyal dengeyi sağlamak için ve üreticiyi de desteklemek amacıyla yüksek fiyattan mal alıyoruz. Bu sefer tersine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle tarife kontenjanını kullanacağız ve o fiyatları uygun şekilde sanayiciye vereceğiz. İkinci aşamada şu anda önümüzdeki ay tarlalara ekime girilecek. Arpa, buğday gibi serin iklim tahıllarının ekimi ve dikimine başlanacak. Burada önemli nokta şudur; Biz yıllardır tonuna 40 ile 60 lira arasında destek veriyoruz. Ancak bunlar şu anda üreticinin maliyetlerini karşılamaktan uzaklaştı. Bundan dolayı buradaki destek miktarını çok arttırmamız lazım. Çünkü tohum, mazot ve gübre fiyatı gibi bu tür şeylerin girdi fiyatları çok yüksek miktarda arttı. Geçen yıl bugün üreticiye arpanın fiyatı kilogramı 80-85 kuruşken bu sene bu fiyat çok daha fazla yukarı çıkacak. Dolayısıyla kamunun serin iklim tahılları eken üreticilerimize destek vermesi lazım ve bunu da bu ay vermesi lazım. Çünkü önümüzde ay bu insanlara ekim-dikim için para lazım."

'HER SÜTÇÜYÜ, HER BESİCİYİ BİZ DÜŞÜNÜRÜZ'

“2018 yılında ekim mevsimini düşünecek olursak, önümüzdeki ay tarlaya girecek traktörün lastiğinin fiyatı, mazotun fiyatı yaklaşık olarak yüzde 60 civarında arttı.'' diyen Karakuş, şöyle devam etti:

''Üreticinin kullandığı tohumun fiyatı da neredeyse iki katına çıktı. Gübrenin fiyatı da geçen sene sezonda 1150 TL civarındayken şu anda 3 bin lira civarında. Dolayısıyla üreticinin üretimden kaynaklanan girdileri çok yüksek miktarlara geldi. Bunun desteklenmesi lazım. Dolayısıyla kamunun gereken desteği de vereceği kanaatindeyiz. Bizim de yem sektörü olarak üzerimize düşen, üreticimize düzenli tedarikte bulunup, düzenli yem sağlayıp, makineleri çalıştırıp, birbirimize moral vermek olmalı. Onun için yem sektörü olabildiğince manipülasyonlara ve spekülasyonlara meydan vermeden en düşük maliyetle, en düşük karla üreticilerine yem satmaya devam edecektir. Bundan üreticilerimizin memnun olması lazım. Her besiciyi, her sütçüyü biz düşünürüz çünkü paramızı biz onlardan alacağız. Onlar kazanacaklar, bize ödeyecekler'' dedi.

'TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAN HAYVAN İTHAL ETME ZORUNLULUĞU KALKACAK'

''Türkiye'de yaklaşık kırmızı et ihtiyacının yüzde 10'luk kısmını yani bunu karkas et, löp et, kesimlik hayvan şeklinde ithal ederek yüzde 10'luk açığı kapatmaya çalışıyorduk'' diyen Karakuş sözlerini şöyle tamamladı:

''TÜİK rakamları açıkladı ve büyük baş varlığımızın 16 milyondan 17 milyona, yani 1 milyon adet arttığını söylediler. Küçükbaş hayvan varlığımızın da 3 milyon adet arttığını söylediler. Bu hem büyükbaşta hem küçükbaşta yüzde 10'a tekabül etmektedir. Bunun Türkçesi yani çok yakın zamanda Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu ortadan kalkacak, yüzde 10'luk açığımız, hayvan sayısı arttığı için yakın zamanda kalmayacak demektir."

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttıSanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı
Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktikKotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Yasa ile çıraklık süresi de emeklilik kapsamına alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine'ye geçmeli

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

İş Bankası'ndan 'hisse' açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru inciri için açık artırma yapıldı

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

Karakuş: Türkiye'nin yurt dışından hayvan ithal etme zorunluluğu kalkacak

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Sanayide cirolar Temmuz'da yıllık yüzde 36.3 arttı

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Kotil: Burada bir fırsat var ve biz bu fırsata gözümüzü diktik

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

Bu köyde yılda 44 milyonluk domates üretiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.