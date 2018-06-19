Karaman'da ilk mahsül arpa satıldı

Karaman Ticaret Borsasında ilk mahsul, açık artırmayla satıldı.

Satış salonunda gerçekleşen program, okunan Kur'an-ı Kerim ve duayla başladı.

Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, Karaman Ticaret Borsasının Türkiye’nin en kaliteli borsaları arasında bulunduğunu söyledi.

Borsanın her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü ifade eden Çavaş, "Değişik analizlerin yapılacağı laboratuvarımız hizmet veriyor. Karaman hububat üretiminde önemli bir il. İlin tarım sektöründeki önemli potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Hububat sezonunun üreticilerimiz ve tüccarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmalardan sonra Karaman Ticaret Borsasına çiftçi Onur Eyvaz'ın getirdiği 7 ton arpa, yapılan açık artırma sonunda kilosu 11 lira 53 kuruştan tüccar Yücel Yaman tarafından satın alındı.

Borsaya ilk mahsulü getiren çiftçi Eyvaz ile mahsulü satın alan tüccar Yaman'a Vali Fahri Meral ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından Cumhuriyet altını verildi.

Mahsülü satın alan Yaman ise borsada yıllardır ilk mahsulün törenle satıldığını belirterek, "Sezon açılmış oldu. İnşallah Karaman'ımız için hayırlı olur. Bu sene nasip banaymış. Bu bir gelenek." ifadelerini kullandı.

