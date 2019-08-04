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Karasu Limanı Ro-Ro seferleriyle ihracata katkı sunacak

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda başlayan Ro-Ro seferleri kent ve ülke ihracatına katkı sunacak - SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Karasu Limanı'nın özellikle İstanbul ve Sakarya'ya yakın olan şehirlerin, Ukrayna ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ihracatını çabuklaştırmak konusunda çok ciddi bir ayrıcalığı var. Ro-Ro seferlerimiz başladı"

İBRAHİM YOZOĞLU - Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'nda başlayan Ro-Ro seferleri, kent ve ülke ihracatına katkı sağlayacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapımına 1994 yılında başlanılan ve 21 yılda inşa edilen Karasu Limanı'na ilk gemi Kasım 2016'da geldi. Limandan ilk ihracat 8 bin tonluk sacın yüklendiği Panama bandıralı "Cielo Di Tokyo" isimli gemiyle Ocak 2017'de ABD'ye yapıldı.

Limanda geçen ay da Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Ro-Ro seferlerine başlandı. Çarşamba ve cumartesi günleri Karasu Limanı'ndan kalkan Ro-Ro gemileri, 24-27 saatte varış limanına ulaşıyor.

Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere en yakın limanlar arasında yer alan Karasu Limanı'nın, hızlı ürün göndermek isteyen firmalar tarafından tercih edilmesiyle ülke ihracatına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya ekonomisi olarak Karasu Limanı'ndan çok ciddi beklentileri olduğunu söyledi.

Karasu Limanı'nın özellikle İstanbul ve Sakarya'ya yakın olan şehirlerin, Ukrayna ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere ihracatını çabuklaştırmak konusunda çok ciddi bir ayrıcalığı bulunduğunu belirten Altuğ, "Ro-Ro seferlerimiz başladı. Haftada iki gün cumartesi ve çarşamba günleri 185 metrelik, yaklaşık 125 tır taşıyabilen bir gemi, buradan Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidip geliyor." dedi.

Altuğ, bu seferlerin, hem ilçe hem de ülke açısından önemli olduğunu vurguladı.

Geçen ay başlayan seferler için şu ana kadar yaklaşık 300 tıra geçiş belgesi kestiklerini ifade eden Altuğ, limanı kullanan firmanın her geçen gün artacağına inandıklarını dile getirdi.

- "Firmalar farkına vardıkça daha çok kullanacaklardır"

Şimdiye kadar Ukrayna limanına 6 sefer gerçekleştirildiğini ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Şehrimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle ticaret yapanların bu limanı kullanmalarını tavsiye ediyorum çünkü zaman olarak diğer şehirlerdeki limanlardan çok daha çabuk ulaşım sağlanıyor. İstanbul'dan kara yoluyla Karasu'ya gelmek çok kısa bir süre. Onun haricinde Karasu'dan Ukrayna'ya geminin gitmesi yaklaşık 24 saat ve bu çok kısa bir süre. Çabuk gitmesi gereken yükler, Mersin'den özellikle yaş meyve sebze tırları bu hattı kullanmaya başladı. Firmalar farkına vardıkça daha çok kullanacaklardır diye düşünüyorum."

Seferleri yapan irmanın öncelikle tam kapasiteye ulaşma arzusu bulunduğunu anlatan Altuğ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu zaman içinde artacaktır. Firmalar bu çabukluğun farkına vardıkça hem tır kapasitesi artacak hem de Ro-Ro sefer sayısı belki ikiden üçe, dörde çıkacaktır. Firmayla görüşmelerimizi sürdürüyoruz, aynı zamanda liman işletmesi de firmayla görüşmelerini sürdürüyor."

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