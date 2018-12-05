Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

İstanbul, 5 Aralık (DHA) - Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine ihracatının yılın ilk 11 ayında 15.7 milyar dolara ulaştığını ve 222 ülkede Türk makineleri kullanıldığını söyledi.

Türk makinelerinin kilogram başına ortalama değeri, sektörün birinci pazarı olan Almanya’da 8.7 doları geçti. Yılın ilk 11 ayında inşaat ve madencilik makinelerindeki yüzde 33.2 artış, tarım ve ormancılık makinelerinde yüzde 26.2’lik artış yaşandı.

Makine sektörünün Türkiye ekonomisinde, dış ticaret açığının daha da azalması yönünde önemli fırsatlar barındırdığına söyleyen Karavelioğlu şöyle devam etti:

“Makine ihracatında sağladığımız istikrarlı ve hızlı artış, ürünlerimizde teknolojik ilerleme sağladığımızın önemli bir göstergesidir.

“Serbest bölgeler dâhil 222 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün yurtdışındaki başarısını, artan yerli makine kullanımıyla birlikte yurtiçinde de kalıcı kılmayı amaçlıyoruz.

“Yıllık bazda bakıldığında, büro makinelerinden 2.6 milyar dolar, motorlardan 2.5 milyar dolar, pompa ve kompresörlerden 1.3 milyar dolar cari açık veriyoruz.

“Aynı şekilde iş makinelerinden 1.1 milyar dolar, takım tezgâhları ile tekstil ve konfeksiyon makinelerinden de birer milyar dolar açık oluşuyor. Oysa biz bu alt sektörlerin tamamında, çok nitelikli ürünler üretebiliyoruz.

“İthal marka düşkünlüğü olan sanayicilerimizin, bütün dünyanın takdirini kazanmış kendi makinalarımızı kullanmaya başlaması ile kaynaklar dışarıya değil yerli teknolojiye akacaktır.

“İhracat artışında kalite kadar önemli bir unsur da etkin pazarlama ve tanıtımdır.

“Bu amaçla sektörümüzün en büyük fuarlarında ülkemizi temsil ediyoruz, Türk makine sanayiinin güçlü sesi olmaya devam ediyoruz.

“Kasım ayında kendi alanlarının en büyük etkinliği olan üç fuara katıldık. Bolonya’da tarım makinelerimizi sergilediğimiz EIMA fuarında ve inşaat makineleri sektörünün en önemli buluşma noktası BAUMA China’da kapsamlı çalışmalar yürüttük.

“Aynı tarihlerde Vietnam’da düzenlenen VTG fuarında da tekstil makineleri sektörümüzü tanıttık.

“Uluslararası ölçekteki çalışmalarımızla tüm alt sektörlerimizin rekabet gücünü yansıttığımıza inanıyoruz.” (Fotoğraflı)

