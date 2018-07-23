Karayolları Genel Müdürlüğüne Uraloğlu atandı

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM), Abdulkadir Uraloğlu atandı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararınca Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevden alınırken, yerine Abdulkadir Uraloğlu getirildi.
Uraloğlu, KGM İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.
Dul kadına ev kiralamayana emsal ceza
Albayrak'tan ekonomistlerle sürpriz toplantı
İkinci el araba piyasasına ‘bedelli’ hareketliliği
Dolar ne kadar? (23 Temmuz 2018 dolar kuru)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedef etkin bir merkez bankası
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Tatilciler planlarını yaptı bile
Bedelli askerin çantasında bulunması gerekenler! Maliyeti 200 lira
Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum