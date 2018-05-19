Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı 6.Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi çalışmaları kapsamında otoyolun 1-2'nci kilometrelerinde emniyet şeridi trafiğe kapatılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı ile Polatlı yolunun 1-6'ıncı kilometrelerine üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı Tünelinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon Akçaabat yönünde bulunan kuzey tüpü ise trafiğe kapatılırken, ulaşım Akyazı Spor Tesisi bağlantı yolundan veriliyor.

Van ve Hakkari ile Yüksekova ayrımı arasındaki yolun 79-90'ıncı kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ederken, trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kurtköy-Şile Devlet Yolunun Kurnaköy mevkiide Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları kapsamında viyadük ayaklarının yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe tek yönden gidiş geliş olarak izin verilecek.

Gaziantep -Kilis Devlet Yolu'nda 4-6, 65-68. kilometrelerde, Yeşilvadi Köprülü Kavşağı terasman teşkili reglaj ve köprü çalışmaları ile kavşak kolları dolgu ve drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

