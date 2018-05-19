FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı 6.Sanayi Sitesi katılım kolu yapım işi çalışmaları kapsamında otoyolun 1-2'nci kilometrelerinde emniyet şeridi trafiğe kapatılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı ile Polatlı yolunun 1-6'ıncı kilometrelerine üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı Tünelinde yapılacak aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle Akçaabat-Trabzon yönündeki güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Trabzon Akçaabat yönünde bulunan kuzey tüpü ise trafiğe kapatılırken, ulaşım Akyazı Spor Tesisi bağlantı yolundan veriliyor.

Van ve Hakkari ile Yüksekova ayrımı arasındaki yolun 79-90'ıncı kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ederken, trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Kurtköy-Şile Devlet Yolunun Kurnaköy mevkiide Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları kapsamında viyadük ayaklarının yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe tek yönden gidiş geliş olarak izin verilecek.

Gaziantep -Kilis Devlet Yolu'nda 4-6, 65-68. kilometrelerde, Yeşilvadi Köprülü Kavşağı terasman teşkili reglaj ve köprü çalışmaları ile kavşak kolları dolgu ve drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 11.07’ye yükseldiMB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 11.07’ye yükseldi
Malatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotuMalatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.