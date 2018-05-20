karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit Devlet Yolu'nun Eskihisar Feribot İskelesi Kavşağı'nda yapım çalışmalarından dolayı tek yön trafiğe kapatılarak ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak gerçekleştirilecek.
Ardahan-Göle yolunun 17-49. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri Devlet Yolu'nun 65-67. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerinde Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde de tek şeritten sağlanıyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçidine başlanması nedeniyle yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki
Resmen başvurdular! Türkiye'de petrol arayacaklar
Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum