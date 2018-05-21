FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, İstanbul-Ankara yönünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

İzmit-Kandıra devlet yolundaki Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun Kandıra yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çeşme-Urla-Güzelbahçe devlet yolunun 21-22. kilometrelerindeki Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin enerji nakil hattı çalışmaları nedeniyle yol saat 20.00'ye kadar kısa aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma Eskişehir-Elvankent istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü ayağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü ulaşıma kapatılarak, trafik yan yollara yönlendiriliyor.

Ardahan-Göle yolunun 17-49. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

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