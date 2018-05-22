Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Elvankent-Eskişehir kavşağı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir çevre otoyolunun Sasalı-Havaüssü kavşakları 1-2. kilometrelerinde İzmir-Çanakkale istikametinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti Nurtepe viyadüğü bitiminden İSKİ-AKOM girişine kadarki kesim 2 Haziran tarihine kadar kapalı olacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometreleri arasında yapılan çalışmaları nedeniyle İzmir yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım, Torbalı yönünde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 16-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

