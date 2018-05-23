karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Sasalı-Havaüssü kavşakları 1-2. kilometrelerinde, İzmir-Çanakkale istikametinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Serinhisar-Acıpayam yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 10. kilometresinde bulunan Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Borçka yönündeki tüplerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 1-6. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sorgun-Çekerek yolunun 56-60. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

