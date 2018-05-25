FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 08:46 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönündeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 4-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları yapılacak. Bu nedenle her iki istikametteki trafik servis yollarına yönlendirilecek.

Bingöl-Muş yolunun 19-22. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerindeki asfalt kaplama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 58-64. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Ulukışla yolunun 53-54. kilometrelerindeki Kaynarca kavşağı alt geçidi bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
karayollarında durum

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