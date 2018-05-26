karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mersin-Antalya il sınırı ile Anamur devlet yolunun Kömürcüler mevkiinde 13.00-15.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı yol çalışması nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, otoyolun bu istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Eskişehir-Elvankent kavşakları istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Beşikdüzü -Trabzon yolunun 54. kilometresinde yapımı süren yaya üst geçidi nedeniyle, trafiğe tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Kuşadası-Söke devlet yolunun 3-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik bölünmüş yolun bir tarafından gidiş-dönüş olarak sağlanıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 11-13 ve 26-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Aksaray-Ulukışla yolunun 19-20. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollu olarak sağlanıyor.

