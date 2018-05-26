karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mersin-Antalya il sınırı ile Anamur devlet yolunun Kömürcüler mevkiinde 13.00-15.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı yol çalışması nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, otoyolun bu istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Eskişehir-Elvankent kavşakları istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Beşikdüzü -Trabzon yolunun 54. kilometresinde yapımı süren yaya üst geçidi nedeniyle, trafiğe tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.
Kuşadası-Söke devlet yolunun 3-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, trafik bölünmüş yolun bir tarafından gidiş-dönüş olarak sağlanıyor.
Bozkır-Hadim yolunun 11-13 ve 26-40. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Aksaray-Ulukışla yolunun 19-20. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Karlıova-Bingöl yolunun 25-29. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollu olarak sağlanıyor.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş dolar açıklaması: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
Yargıtay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar! Bono, çek ve kambiyo da eşin rızası aranmayacak
Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)
Borsa haftaya düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum