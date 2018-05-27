Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Sasalı-Havaüssü kavşakları 1-2. kilometrelerinde, İzmir-Çanakkale istikametinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer taşıma koluna yönlendirilecek.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Piraziz-Giresun yolunun 21-22. kilometrelerinde (Giresun şehir geçişi hastane mevkisi) yapılan yaya üst geçidi nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Susurluk-Balıkesir yolunun 37-39. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları bünyesinde yapılan Yeniköy kavşak çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Doğruyol-Arpaçay yolunun 30-33. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu yapımı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.
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