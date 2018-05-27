FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Sasalı-Havaüssü kavşakları 1-2. kilometrelerinde, İzmir-Çanakkale istikametinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer taşıma koluna yönlendirilecek.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Piraziz-Giresun yolunun 21-22. kilometrelerinde (Giresun şehir geçişi hastane mevkisi) yapılan yaya üst geçidi nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Susurluk-Balıkesir yolunun 37-39. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları bünyesinde yapılan Yeniköy kavşak çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Doğruyol-Arpaçay yolunun 30-33. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu yapımı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyorTurizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor
Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendiZeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

İTO'dan döviz kuru kararı

İTO'dan döviz kuru kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.