Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta (Antalya-Manavgat) yolunun 17. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Kemer-Kumluca yolunun 74-75. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş yönünden Antakya Limanı'na mermer taşıyan ağır tonajlı ve uzun araçlar, Finike-Elmalı, Korkuteli-Antalya ve Altınyaka-Antalya güzergahlarına yönlendiriliyor.
Karabük-Araç yolunun 4-30, Bursa-Ankara yolunun 25-26, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 58-64. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
İzmit-Kandıra yolunun Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında Kandıra yönündeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.
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