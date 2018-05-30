Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta (Antalya-Manavgat) yolunun 17. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Kemer-Kumluca yolunun 74-75. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş yönünden Antakya Limanı'na mermer taşıyan ağır tonajlı ve uzun araçlar, Finike-Elmalı, Korkuteli-Antalya ve Altınyaka-Antalya güzergahlarına yönlendiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 4-30, Bursa-Ankara yolunun 25-26, Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 58-64. kilometrelerindeki muhtelif çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları kapsamında Kandıra yönündeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerinde köprü ayak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.

