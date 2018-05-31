Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, D-100 karayolunun Tekirdağ-Yeniçiftlik mevkisinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Tekirdağ istikametinden gidiş-dönüş olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçit yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik yan yollara yönlendiriliyor.
Manisa-İzmir yolunun 9-15. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle gidiş ve dönüş istikametlerinde tercihli yönlendirme işaretlemesi yapılacak.
Hopa-Borçka devlet yolunun 10-11. kilometrelerindeki Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Borçka yönündeki tüplerinde 8 Haziran'a kadar 08.00-00.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Susurluk-Balıkesir yolunun 38-39. kilometrelerindeki üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerindeki İscehisar şehir geçişinde muhtelif çalışmalar yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Doğruyol-Arpaçay yolunun 30-33. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle trafik Arpaçay içine yönlendiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
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