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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 09:03 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönündeki 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Kale-Tavas yolunun 40-42. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresindeki (Deliklitaş mevkisi) ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Burdur-Antalya yolunun 27-33. kilometrelerindeki beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çay-Akşehir yolunun 8-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

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