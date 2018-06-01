karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönündeki 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Muğla-Kale-Tavas yolunun 40-42. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresindeki (Deliklitaş mevkisi) ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.