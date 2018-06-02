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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale-Tavas yolunun 40-42. kilometrelerinde (Esentepe mevkisi) patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kemer-Kumluca yolunun 74-75. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Kumluca, Finike, Demre ve Kaş yönünden Antakya Limanı'na mermer taşıyan ağır tonajlı ve uzun araçlar Finike-Elmalı, Korkuteli-Antalya veya Altınyaka-Antalya güzergahlarına yönlendiriliyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum

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