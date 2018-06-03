Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Hopa-Borçka yolunun 10. kilometrelerindeki Cankurtaran Tüneli'nin Hopa-Borçka yönündeki tüplerinde yapılacak olan onarım çalışmaları nedeniyle 8 Haziran'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her iki istikametteki trafik 25 Haziran'a kadar servis yollarına yönlendiriliyor.
Burdur-Antalya yolunun 27-33. kilometrelerindeki beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Ardahan-Göle yolunun 17-49. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
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