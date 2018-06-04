FİNANS

Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Şanlıurfa yönündeki 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer istikamete (Ankara-İstanbul) yönlendiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) yapım ve Çay-Akşehir yolunun 8-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerindeki Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten izin veriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecekTÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek
Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprakOrta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden yeniden paylaştı

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Bayram tatili için otobüs firmalarına ek sefer izni!

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Son dakika! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Dolar kontrol altında

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Dolar ne kadar? Dolar kuru yeni haftaya nasıl başladı, yükseliş sürüyor mu?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

TÜRSAB Başkanı: Acentalar 100 bin liralık teminatsız krediden faydalanabilecek

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

Orta Doğu ülkelerine Alaşehir'den salamura yaprak

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Zeybekci: Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri manipülatif ve spekülatif

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Türkiye'nin en modern borsa kompleksi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.