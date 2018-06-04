Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Şanlıurfa yönündeki 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik diğer istikamete (Ankara-İstanbul) yönlendiriliyor.
Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) yapım ve Çay-Akşehir yolunun 8-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometrelerindeki Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten izin veriliyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Giresun-Espiye ayrımı-Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
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