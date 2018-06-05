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Karayollarında durum

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 09:21 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

İzmit-Kandıra devlet yolunda Çayırköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun Kandıra yönündeki sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 17-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Bala yolunun 24-29. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Karakeçili-Bala-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
karayolları yol durumu

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