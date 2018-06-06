Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Soma-Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü ulaşıma kapatılarak, trafik yan yollara yönlendirilecek.
Bozkır-Hadim yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 15 Temmuz'a kadar Belören-Hadim yolundan sağlanacak.
Kayseri-Niğde yolunun 9-14 ile 19-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tekirdağ-Yeniçiftlik mevkisindeki sanat yapıları çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Tekirdağ yönünden gidiş-dönüş olarak izin veriliyor.
Trabzon-Rize devlet yolunun 12. kilometresindeki (Yomra ilçe çıkışı) ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım her iki yönünde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki üst geçit köprüsü çalışmaları nedeniyle İvrindi-Balıkesir yolunun 15-16. kilometrelerinde ulaşım 13 Haziran'a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.
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